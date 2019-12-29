Samsun'da uyuşturucu hap satan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu hap satan şahıs yakalandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu hap satan şahıs yakalandı

6 saat önce

Samsun'da uyuşturucu hap sattığı iddia edilen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu hap satan şahıs yakalandı, System.String[]

Samsun'da uyuşturucu hap sattığı iddia edilen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen M.Ş.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli Kazım Karabekir Mahallesi'nde 246 adet ecstasy hap ile yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trafo binasında 2 gün mahsur kaldığını iddia eden şahıs kurtarıldıktan sonra gözaltına alındı
Başkent'te yürek yakan kadın cinayeti TRAFO BİNASINDA 2 GÜN MAHSUR KALDIĞINI İDDİA ETTİ GÖZALTINA ALINDI Eşini cep telefonunu şarja takmayı unuttuğu için döven koca tutuklandı

Son Dakika Haberleri
20:15 Yılbaşı gecesi Türkiye genelinde 317 bin 121 güvenlik personeli görev yapacak - Son Dakika Haber
20:00 Avrupa'da yılbaşı kutlamaları: Kurşun dökmek, üzüm yemek, sandalyeden atlamak - Son Dakika Haber
20:00 Londra'nın kuzeyinde dükkanların camlarına ve sokaklara Yahudi karşıtı graffitiler çizildi - Son Dakika Haber
20:00 Kocaeli'de iş yerlerine sahte para vermeye çalışan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika Haber
19:59 Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika Haber
19:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel arasında önemli görüşme! Bölgesel konular ele alındı - Son Dakika Haber
18:55 İğrenç gerçek ortaya çıktı! 19 yaşındaki zihinsel engelli kızına defalarca fuhuş yaptırttı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 20:20:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da uyuşturucu hap satan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]