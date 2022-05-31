Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan kadın gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan kadın gözaltına alındı

31.05.2022 14:58
Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan kadın gözaltına alındı

Samsun'da bin 118 adet uyuşturucu hapla yakalanan kadın gözaltına alındı.

Samsun'da bin 118 adet uyuşturucu hapla yakalanan kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine T.K.(31) adlı kadının İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi. Söz konusu adreste ve kadının üzerinde yapılan aramada bin 118 adet sentetik ecza hap, bir miktarı metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan T.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan kadın gözaltına alındı - Son Dakika


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