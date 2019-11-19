Son Dakika Haberleri: Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlının Saitbey Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 399 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:22 Kaynak: AA
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