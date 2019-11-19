Son Dakika › Güncel › Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı
6 saat önce
Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:22 Kaynak: AA
Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Zanlının Saitbey Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 399 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Gaziantep'te 1720 polisle uyuşturucu operasyonu yapılıyor! 24 saat sürecek Meksika'da bir çiftlikte çantalar içinde 25 ceset bulundu Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in annesinin feryadı yürek dağladı Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde meydana geldi