Samsun'da uyuşturucu imalathanesi operasyonunda 3 kişi daha adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu imalathanesi operasyonunda 3 kişi daha adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Samsun'da narkotik polisinin uyuşturucu imal eden şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucu imalathanesi operasyonunda 3 kişi daha adliyeye sevk edildi, System.String[]

Samsun'da narkotik polisinin uyuşturucu imal eden şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişi daha adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yaptıkları çalışmalarda, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde imal ettikleri, sakladıkları ve sattıkları bilgisini aldıkları adreslere baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 4 kilo 493 gram bonzai, 850,96 gram bonzai ham maddesi (fubinaca), uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan 5 litre aseton, 1 hassas terazi, 467 adet extacy hap, uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan çok sayıda materyaller ve eldivenler, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.


Olayla ilgili F.A., T.A., K.A., H.A. ve D.K. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan K.A. ve eşi H.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Soruşturması tamamlanan F.A., T.A. ve D.K. de Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:24 Kaynak: İHA
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