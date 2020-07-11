Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 10 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 10 gözaltı

Samsun'da yapılan 8 ayrı operasyonda çok sayıda kenevir bitkisi ve esrar ele geçirilerek 10 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da yapılan 8 ayrı operasyonda çok sayıda kenevir bitkisi ve esrar ele geçirilerek 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Havza, Bafra, Terme, Ayvacık ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde; Havza ilçesi Kuşkonağı Mahallesi'nde 03 Temmuz günü kamuya açık kırsal alanda yapılan arama neticesinde 46 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.


Bafra ilçesi Adaköy Mahallesi'nde 05 Temmuz günü şüpheli 1 şahsa ait arazide yapılan arama neticesinde 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.


Terme ilçesi Kesikkaya Mahallesi'nde 06 Temmuz günü şüpheli 1 şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 1.050 gram kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şahıs gözaltına alındı.


Havza ilçesi Cevizlik Mahallesi'nde 08 Temmuz günü kamuya açık kırsal alanda yapılan arama neticesinde 347 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.


Ayvacık ilçesi Söğütpınar Mahallesi'nde 09 Temmuz günü şüpheli 1 şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 11 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.


Ayvacık ilçesi Söğütpınar Mahallesi'nde 09 Temmuz günü şüpheli 1 şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.


Salıpazarı ilçesi Karayonca Mahallesi'nde 09 Temmuz günü şüpheli 1 şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan arama faaliyeti neticesinde 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Ayvacık ilçesi Yeşilçam Mahallesi'nde 10 Temmuz günü şüpheli 1 şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 206 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


8 aylı operasyonla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

Ayvacık, Kenevir, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:49 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 10 gözaltı - Son Dakika
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