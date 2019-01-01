Son Dakika Haberleri: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları

1 saat önce

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Süleyman K'yi yakalayan polis, üzerinde yaptığı aramada 1,84 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüphelinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adresinde yapılan aramada da 68,45 gram sentetik uyuşturucu ile 91 gram tütünle karışık sentetik uyuşturucu bulundu.

Ekipler, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'ndeki ikametgahında uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen Buray Y'den uyuşturucu aldıkları öne sürülen 2 kişiden 3 paket halinde 8,35 gram esrar ele geçirdi.

Burak Y'yi gözaltına alan ekipler, adresinde 3,87 gram esrar buldu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 100 liraya da el koydu.

Uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılan 2 kişi ise emniyetten serbest bırakıldı.

Tekkeköy ilçesinde Alparslan K'den uyuşturucu aldıkları öne sürülen 6 kişiyi yakalayan ekipler, 2,19 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, haklarında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Alpaslan K'yi de yakalayan ekipler, zanlının iş yerinde 332,91 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucuları paketlemede kullanılan peçete ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 355 lira ele geçirdi.

Alparslan K, Burak Y. ve Süleyman K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Burak Y. ve Alparslan K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Süleyman K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:39 Kaynak: AA

Samsun, 3. Sayfa
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