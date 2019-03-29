Son Dakika Haberleri: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları

1 saat önce

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde Murat Y'nin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi alan ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Zanlının üst aramasında 147 kapsül uyuşturucu niteliği bulunan hap ile 418,27 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Ekipler, Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde 0,42 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan kişiye uyuşturucuyu sattığı tespit edilen Kadir A'yı da gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde 2,06 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Murat Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kadir A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:18 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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