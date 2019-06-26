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Samsun'da uyuşturucu operasyonları

1 saat önce

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonları, System.String[]
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum'dan kargoyla sentetik uyuşturucu hap getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kargo şubesine operasyon düzenleyen ekipler, bir paketteki ilaç kutularının içinde bin 894 uyuşturucu niteliği bulunan sentetik hap buldu.
Canik ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, paketin sahibi olduğu öne sürülen Ferit Ö. ve birlikte hareket ettiği tespit edilen Ali O.H'yi gözaltına aldı.
Ferit Ö'nün iş yerinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ve 4 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ekipler, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde ise hakkında uyuşturucu satışı yaptığı ve ikamette uyuşturucu madde kullandırdığı bilgisi edinilen Temel A'yı yakaladı.
Zanlının üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 53,52 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan Temel A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:04 Kaynak: AA
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