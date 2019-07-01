Son Dakika Haberleri: Samsun'da uyuşturucu operasyonları
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Samsun'da uyuşturucu operasyonları

10 dakika önce

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonları, System.String[]
Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, takip ettikleri Hüseyin G'nin İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde bir kişiye uyuşturucu hap sattığını görmesi üzerine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekipler, Yenidoğan Mahallesi'nde 2 kişiye 7,3 gram sentetik uyuşturucu sattığını belirledikleri Sami C'yi yakaladı.
Zanlının üzerinde arama yapan ekipler, 0,47 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hüseyin G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Sami C. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:14 Kaynak: AA
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