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Samsun'da uyuşturucu operasyonları

55 dakika önce

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonları, System.String[]

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminaline gelen yolcu otobüsünden inen İ.D'yi yakalayan ekipler, üzerinde yaptıkları aramada 98,08 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Ekipler, şüpheliyle irtibatlı olduğu belirlenen M.S. ile M.T'yi otogar içinde, Y.D'yi ise Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Zanlılardan M.T, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, İlkadım ilçesinde uyuşturucu satışı yapan bazı kişilerin il dışından yüklü miktarda sentetik hap getirecekleri bilgisi üzerine Samsun- Ankara kara yolunda belirlenen otomobili durdurdu.

Otomobilde yaptıkları aramada 2 bin 632 sentetik hap ele geçiren polis, araçta bulunan O.T. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.D. ve O.T, çıkarıldıkları hakimlikçe uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

M.S, Y.D. ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:52 Kaynak: AA
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