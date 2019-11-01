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Samsun'da uyuşturucu operasyonları

6 saat önce

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonları, System.String[]

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'nde E.A'ya ait eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 89 kapsül uyuşturucu hap ile tabanca ve 8 mermi ele geçirdi. Zanlı E.A, gözaltına alındı.

Ekipler Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 6 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan Ahmet E'yi de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet E. tutuklandı, şüpheli E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:24 Kaynak: AA
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