Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 2 kişi tutuklandı

14 dakika önce

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, B.K, C.B, M.O. il Ö. D'yi gözaltına alan ekipler, şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yaptıkları aramada 118, 43 gram esrar, 24,80 gram sentetik uyuşturucu ile sentetik uyuşturucu içeren sigara buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. ile M.O. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. C.B. ve Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:00 Kaynak: AA
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