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Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

17.06.2021 13:41
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı, System.String[]

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terme, Çarşamba, Bafra, İlkadım, Salıpazarı ve Ayvacık ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 13 adrese farklı zamanlarda operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 1831 kök kenevir, 761,9 gram kubar esrar, 7 gram kenevir tohumu, 5 sentetik ecza, 4 av tüfeği ile biri kurusıkı 2 tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Uyuşturucu, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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