Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 19 kişi yakalandı - Son Dakika

Belirlenen 10 adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeği "Ozon"un da kullanıldığı aramalarda 12 kilo 170 gram kubar esrar, 22 gram kenevir tohumu, 103 sentetik hap, 3 gram sentetik uyuşturucu, 2 tabanca, 6 av tüfeği, 30 fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra , Canik , Terme , Yakakent , Çarşamba , 19 Mayıs ve Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

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