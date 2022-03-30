Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı yakalandı

30.03.2022 11:15
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı yakalandı

Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 17 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler adreslerde 620 gram metamfetamin, 82 sentetik uyuşturucu ecza hap, 68 gram kubar esrar, 3 tabanca ve 7 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı yakalandı - Son Dakika
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