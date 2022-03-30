Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı yakalandı - Son Dakika

Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 17 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler adreslerde 620 gram metamfetamin, 82 sentetik uyuşturucu ecza hap, 68 gram kubar esrar, 3 tabanca ve 7 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.