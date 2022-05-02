Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi yakalandı

02.05.2022 22:15
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonları düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, 17 farklı çalışmada, 5 bin 12 sentetik ecza hap, 520 gram metamfetamin, 157 gram kubar esrar maddesi, 488 adet dolu makaron ve 237 şişe sahte alkol ele geçirildiği belirtildi.

Jandarma ekiplerinin, uyuşturucu operasyonlarında 26 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi yakalandı
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi yakalandı
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi yakalandı - Son Dakika
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