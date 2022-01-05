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Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 28 zanlı yakalandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 28 zanlı yakalandı

05.01.2022 15:26
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 28 zanlı yakalandı

Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 15 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, 871 gram kubar esrar, 1204 sentetik uyuşturucu ecza hap, 163 gram metamfetamin, 6 tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 28 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 28 zanlı yakalandı - Son Dakika
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