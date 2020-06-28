Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı

Samsun Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Vezirköprü ilçesi Kabalı Mahallesi'nde 2 şüphelinin ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan aramada, 200 gram kubar esrar maddesi, 117 kurusıkı tabanca fişeği, 2 av tüfeği fişeği ile yasa dışı ekildiği tespit edilen arazide 563 kök kenevir bitkisi, 10 kilogram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar maddesi, 2 çapa ve sulama malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Tekkeköy ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde bir şüphelinin ev ve eklentilerinde "Ozon" ile yapılan aramada ise 10 gram kubar esrar maddesi, 5 gram kenevir tohumu ve tabanca bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Vezirköprü, Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Son Dakika

21:50 Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı 21:37 Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi 20:49 Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi 20:45 Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 14:53 Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 10:26 Fenerbahçe'nin eski yıldızı koronavirüse yakalandı! Şimdi kulübüne dönemiyor 00:54 Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı 20:13 Son Dakika: Bakan Koca: Günlük vaka sayısındaki azalma sürekli olursa 2 hafta sonra 1000'in altına inebiliriz 18:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı
21:49
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi
21:36
Son Dakika: Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan deprem sonrası ilk açıklama: Can kaybı ya da hasar bilgisi yok
21:25
TRT Haber muhabiri ve kameramanı İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı
21:17
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'daki balık ölümleri için devreye girdi
21:17
Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
21:10
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
20:56
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:48
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı
20:45
G.Saray kaleciyle karşı karşıya kaçırdı! Mert gole izin vermedi
20:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 22:08:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]