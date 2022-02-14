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Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 32 zanlı yakalandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 32 zanlı yakalandı

14.02.2022 15:24
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 32 zanlı yakalandı

Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 32 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 32 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 19 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, 380 gram metamfetamin, 247 sentetik uyuşturucu ecza hap, 75 gram kubar esrar maddesi, tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 32 zanlı yakalandı
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 32 zanlı yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 32 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 32 zanlı yakalandı - Son Dakika
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