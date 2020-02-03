Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Samsun'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada, İlkadım ilçesinde, uyuşturucu madde sattıkları bilgisine ulaşılan 2 şahsın ikametine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 142 uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hap, bir ekstazi hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 915 TL para ele geçirildi.

İkinci operasyonda ise İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirdikleri belirlenen 2 şahsın, uyuşturucuyu sakladıkları adreste yapılan aramada 7 bin 280 uyuşturucu hap bulundu.

İlkadım ilçesinde ikametlerinde uyuşturucu bulunan G.Ç. ve M.K ile İstanbul'dan uyuşturucu madde getirdikleri belirlenen Z.Ç. ve Ö.Ç, uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya bağlantılı suç çetesine nefes kesen operasyon kamerada!
Samsun'da TIR'a arkadan çarpan iş adamı ağır yaralandı Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında "beraat" vaadiyle dolandırıcılık yapmış

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 22:22:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]