Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ve Terme ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ve Terme ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Çarşamba ilçesi Çatı Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeği "Ozon"un kullanıldığı, ikametgah ve eklentilerindeki aramada 5 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda ikametgahın sahibi B.U. (47) yakalandı.

Ekipler, Terme ilçesi Beşikli Mahallesi'nde de şüphe üzerine durdurdukları otomobilde dedektör köpekle arama yaptı.

Aramada bulunan uyuşturucuyla ilgili araçtaki kadın şüpheli M.G. (20) ile E.M. (28) ve F.B. (32) gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:08 Kaynak: AA
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