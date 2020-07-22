Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ekipler, iki ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 124 kök Hint keneviri, 129 uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanımı için düzenlenmiş aparatlar, tabanca ve mermi ele geçirildi.

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