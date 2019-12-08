Son Dakika Haberleri: Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Samsun'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Samsun'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sürülmek üzere kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Samsun- Ankara kara yolunda uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler araçtaki N.C.A, E.B, E.K, B.B. ve A.E.N'yi gözaltına aldı.

Merkez İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bir iş yerine düzenlenen operasyonda da sentetik uyuşturucu hap bulundu. Ekiplerce Ü.B, F.Ç, F.D. ve H.H.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. ve F.D tutuklandı.

N.C.A, E.B, B.B. ve A.E.N. savcılıktaki ifadelerinin ardından Ü.B, F.Ç, ve H.H.E. ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:36 Kaynak: AA
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