İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, T.A. ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Gözaltına alınan E.K. ve T.A. emniyete götürüldü.

Zanlıların ikametinde arama yapan ekipler, 1345 gram esrar, hassas terazi, kenevir bitkisi ve 126 sentetik hap buldu.

Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi alınan E.K. ve T.A'nın ikametlerine operasyon düzenlendi.

"Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılan 4 zanlı, emniyetten serbest bırakıldı.

Ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu ile 14 sentetik hap ele geçirdi, 4 zanlıyı yakaladı.

Uygulamada, 4 kişi hakkında yeni tip koronavirüs tedbirlerine aykırı davranmaktan, 2 kişiye ise çevreye rahatsızlık vermekten idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Canik ilçesinde düzenlenen uygulamada, 141 kişi, 19 araç, 4 iş yeri, 4 park ve 3 metruk bina kontrol edildi.

Samsun 'daki 2 uyuşturucu operasyonunda 6 zanlıdan biri tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

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