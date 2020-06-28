Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Samsun Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Vezirköprü ilçesi Kabalı Mahallesi'nde 2 şüphelinin ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan aramada, 200 gram kubar esrar maddesi, 117 kurusıkı tabanca fişeği, 2 av tüfeği fişeği ile yasa dışı ekildiği tespit edilen arazide 563 kök kenevir bitkisi, 10 kilogram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar maddesi, 2 çapa ve sulama malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Tekkeköy ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde bir şüphelinin ev ve eklentilerinde "Ozon" ile yapılan aramada ise 10 gram kubar esrar maddesi, 5 gram kenevir tohumu ve tabanca bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.