Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen U.A'yı takibe aldı. U.A'dan uyuşturucu alan 4 şüpheli, 4 paket halinde 0,78 gram metamfetamin ile yakalandı.

Emniyete götürülen zanlılar, "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Soruşturmanın devamında U.A'nın ikametinde arama yapan ekipler, 3 pakette 8,64 gram esrar, bir miktar metamfetamin, 35 kapsül sentetik ecza hapı, 2 hassas terazi ile paketleme işleminde kullanılan malzemeler ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1160 lira ele geçirdi. Zanlı gözaltına alındı.

Atakum ilçesinde de G.Ç. ve S.A'nın ikametlerindeki aramada, 1,58 gram sentetik uyuşturucu, 2,90 gram esrar, 0,92 gram metamfetamin, 10 kapsül sentetik ecza hapı, 2 tabanca, 19 dolu fişek, 3 pompalı tüfek ile 19 tüfek kartuşu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

G.Ç. ve S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.