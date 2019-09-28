Son Dakika Haberleri: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

10 dakika önce

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına altına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına altına alındı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde 7 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ile yakalanan 2 şahsa uyuşturucu maddeleri sattığı tespit edilen A.K.A.'nın ikametinde yaptığı aramada 29,60 gram bonzai elde etti. Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde yakalanıp gözaltına alınan A.K.A. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:13 Kaynak: İHA
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