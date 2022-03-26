Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

26.03.2022 19:22
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Samsun'un Yakakent ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda uyuşturucu ve sentetik hap ele geçirildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda uyuşturucu ve sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında Merkez Mahallesi'nde 2 ayrı ikamette arama yapıldı. C.Ç'nin ikametinde 17,89 gram esrar maddesi ve 6 adet sentetik hap ele geçirildi. İ F. Ç'nin üst aramasında ve ikametinde yapılan aramalarda ise 10,62 gram eroin, 18 gram esrar maddesi ve 80 adet sentetik hap elde edildi.

Gözaltına alınan şahıslar Alaçam Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan C.Ç. adli kontrol kaydıyla serbest bırakılırken, İ F.Ç. ise mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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Uyuşturucu, Hisarcık, Yakakent, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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