Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Kent merkezi, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 216,22 gram esrar, 10 sentetik hap, 37,85 gram sentetik uyuşturucu, 96 sentetik ecza hapı, hassas terazi, 6 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Samsun 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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