Son Dakika Haberleri: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

1 saat önce

Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı, System.String[]
Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden çalışmalar sonucunda bu sabah Samsun'un Canik, At ve İlkadım ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 196,94 gram bonzai, bin 42 kapsül sentetik ecza, satışa hazır fişekler halinde 12,60 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet kartuş ele geçirildi.

Operasyonda 12 şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:52 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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