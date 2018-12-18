Son Dakika Haberleri: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

3 saat önce

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu 4 şahıstan 2 paket halinde 0,82 gram bonzai ele geçirdi. Şahısların maddeleri almış olduğu tespit edilen F.K. yakalanarak gözaltına alındı. F.K.'nin evinde yapılan aramada 0,06 gram ve 130,72 gram olmak üzere 2 paket bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili evde bulunan O.Ü. adlı kadın da gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.K. ve O.Ü. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:08 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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