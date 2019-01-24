Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
20 dakika önce
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri şüphe üzerine E.D. adlı şahsın üzerinde yaptıkları aramada 0,21 gram metamfetamin adlı uyuşturucu ele geçirdi. Söz konusu şahıs Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi olayla ilgili Y.E.A. ve T.U. adlı şahıslardan 6 paket halinde 4,24 gram metamfetamin maddesi ve 133 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza elde etti. Y.E.A. ve T.U. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:28 Kaynak: İHA
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