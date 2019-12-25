Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

Samsun'da polisin uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Samsun'da polisin uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.K. ve Ö.F.S.'nin içinde bulunduğu araçta yaptıkları aramada 365 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili E.K. ve Ö.F.S. gözaltına alınarak, "Uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:14 Kaynak: İHA
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