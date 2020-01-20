Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonucu bir adresten uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi elde edilen M.K. ve H.Ç. ile irtibat kuran 3 kullanıcı şahıstan 2,42 gram esrar maddesi ve 5 kapsül sentetik ecza ele geçirdi.


Bahse konu adreste yapılan aramada M.K. ve H.Ç. 4 paket halinde 236,10 gram esrar maddesi ve 1 adet esrarlı sigara ile yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, H.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:02 Kaynak: İHA
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