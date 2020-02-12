Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 paket halinde 87,75 gram esrar maddesi ve ikametinde yapılan aramada 2 paket halinde 4,68 gram esrar maddesi ile yakalanan Ö.D.'yi gözaltına aldı. Ö.D. ile bağlantısı olduğu iddia edilen M.O. da gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Ö.D. ve M.O. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Telefon dolandırıcıları, mağdurların paralarıyla video çekip sosyal medyadan paylaştı
Kendini erkek gibi hisseden kadın, 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp alıkoydu 9 yaşındaki Muhammed'in ölümünü bir gün boyunca saklamışlar Ortağını öldürüp cesedini yakan zanlıdan pes dedirten savunma: Öldürme kastım yoktu

Son Dakika Haberleri
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 21:03:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]