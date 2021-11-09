Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi narkotik polisin takibi sonucu uyuşturucu ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbarı edilen E.G. isimli şahıs ile fiziki temas kuran 1 şüpheli şahıstan 7 kapsül sentetik ecza ele geçirdi. Olayın devamında E.G.'nın ikametinde yapılan aramada; 5 paket halinde toplam 15,48 gram metamfetamin maddesi, 10 kapsül sentetik ecza, 2 adet ecstasy hap, 1 adet esrarlı sigara, 2 adet uyuşturucu içme aparatı, uyuşturucu madde paketleme işleminde kullanılan alüminyum folyo ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 950 TL para ele geçirildi. Soruşturmanın devamında E.G. ile müşterek hareket ettiği tespit edilen M.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 2 paket halinde 2,45 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı elde edildi. Her iki şahıs uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN