Son Dakika Haberleri: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

2 gün önce

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 3 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 3 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı ileri sürülen E.K. adlı şahsı aldı. E.T.'den uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 3 kullanıcıdan toplam 9 gram bonzai elde edildi. Olayla ilgili takibe alınan E.K.'nin içinde bulunduğu otomobil İlkadım ilçesi Gazi Caddesi üzerinde durdurularak araçta bulunan E.K. ile E.D. ve kardeş E.D. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 0,88 gram esrar maddesi, 2 paket halinde 1,70 gram bonzai, 1 adet esrarlı sigara, 24 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza ve uyuşturucu madde paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen 2 adet makas elde edildi.

Narkotik Şube Müdürlüğünde sorgulanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:39 Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa
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