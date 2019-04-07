Son Dakika Haberleri: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

20 dakika önce

Samsun'da uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Saathane Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Saathane Meydanı'nda uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi alınan T.K., S.K. ve M.Y.'yi gözaltına aldı. Söz konusu şahıslarla uyuşturucu aldıkları tespit edilen 5 kullanıcıdan 23 kapsül sentetik ecza ve 2 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan T.K., S.K. ve M.Y. ile birlikte 3 adet ecstasy hap ve 128 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan 3 kişi, sevk edildikleri Samsun Adliyesinde nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:05 Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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