Son Dakika Haberleri: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

19 dakika önce

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.A.'nın Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satış yaptığını tespit etti. Şahıs ile ilgili yapılan çalışmada şüpheli şahıs ile teması görülen 1 şahıstan 2 adet ecstasy hap elde edildi. Olayın devamında ise şüpheli Ö.A., iş yerinde aynı renk ve şekilde 2 adet ecstasy hap ile Ö.A. ile müşterek hareket ettikleri tespit edilen Y.S. ve S.Ç. de aynı otomobil içerisinde yine aynı renk ve şekilde 4 adet ecstay hap ile yakalandı.


Adliyeye sevk edildi


Ekiplerin Y.S.'nin ikametinde yaptığı aramada 1 adet, S.Ç.'nin ikametinde yapılan aramada ise 59 adet aynı renk ve şekilde ecstasy hap elde edildi. Soruşturma kapsamında 1 şahıs, hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakılırken gözaltına alınan Ö.A., Y.S. ve S.Ç. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya aranan şüpheli film gibi bir operasyonla yakalandı
Doktor ve yaralı genç arasındaki inanılmaz tesadüf Çin'de belediye başkanının evinde 13.5 ton altın bulundu Eşini ve 3 çocuğunu kaybeden talihsiz kadının sorusuna kimse cevap veremedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 16:25:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]