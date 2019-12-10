Son Dakika Haberleri: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda paketler halinde 15,45 gram bonzai, 46,73 gram esrar maddesiyle 434 adet ekstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.S., B.L. ile F.Ç. adlı kadın gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:20 Kaynak: İHA
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