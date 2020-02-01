Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yaptıkları çalışmalarda, S.G. isimli şüphelinin ikamet ettiği Salıpazarı ilçesinden getirdiği uyuşturucu maddeleri Samsun'da irtibatlı olduğu şahıslara satışını yaptığı bilgisini aldı. Yapılan çalışmalarda, söz konusu şahıs Canik ilçesinde 2,95 gram esrar maddesi ve 1 adet esrarlı sigara ile birlikte yakalandı. S.G.'nin Salıpazarı ilçesindeki ikametinden 269,22 gram esrar maddesi ele geçirildi. Soruşturmanın devamında şüpheli şahıstan uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen 1 şahıstan 5 paket halinde 22,01 gram esrar maddesi elde edildi, şüpheli şahıs ile yanındaki 2 şahsa ecstasy hap almak için aracılık ettiği iddia edilen Y.M. ve F.Y. de gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:26 Kaynak: İHA
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