Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerinden irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları T.U., M.Y. ve T.K. ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, şüpheli şahıslar ile teması görülen 1 şahıstan 2 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayın devamında şüpheli 3 şahıs iş yerinde yakalandı.



İş yerinde yapılan aramada, 287 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hap, 0,50 gram esrar maddesi, 1 adet makas, 3 adet içi boşaltılmış tablet elde edildi.



Şüpheliler T.U., M.Y. ve T.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN