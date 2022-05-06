Son dakika haberleri | Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

06.05.2022 15:39
Son dakika haberleri | Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberler: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları istihbar edilen O.K., Ö.B.E., A.B.ve F.K. ile ilgili yaptıkları takip ve çalışmalarda şüpheli şahıslara ait adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 9 paket halinde toplam 306,38 gram esrar maddesi, 170 gram skunk maddesi, 2 paket halinde toplam 0,12 gram metamfetamin maddesi, 3 kapsül sentetik ecza, 1 adet esrarlı sigara, 2 adet hassas terazi, 1 adet makas, 1 adet uyuşturucu madde paketleme işleminde kullanılan alüminyum folyo ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 TL para ele geçirildi. Arama esnasında ikamette bulunan 1 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılmış, olayla ilgili O.K., Ö.B.E. ve A.B. gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Son dakika haberleri | Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haberleri | Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haberleri | Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haberleri | Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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