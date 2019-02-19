Son Dakika Haberleri: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

1 saat önce

Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir devam eden sokak satıcılarına yönelik takip ve çalışma sonucu bu sabah Samsun'un İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 4 şüpheliyi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında satışa hazır 83,83 gram esrar, 161 adet ekstasy, 17 adet sentetik ecza ve 8 adet 9 milimetre çaplı tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:38 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Honda, Türkiye'de Civic Sedan Üretimine Son Verecek Apartman Dairesinde Patlama: 1 Kişi Yaralandı

Pazardan Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Yakalandı Damadını Yaralayan Kayınpederden Bir Garip Savunma: İlginç Videolar Gördüm
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 12:23:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]