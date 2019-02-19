Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
1 saat önce
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik teknik ve fiziki çalışma yürüttü.
Samsun'un Atakum
, İlkadım
ve Çarşamba
ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 83,83 gram esrar, 161 uyuşturucu hap, 17 uyuşturucu niteliği bulunan hap ve 8 mermi ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:44 Kaynak: AA
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