Son Dakika Haberleri: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

1 saat önce

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kavak ilçesinde ikamet eden İ.Y. isimli şahıstan yüklü miktarda uyuşturucu madde satın alarak il merkezinde sattığını tespit ettiği İ.G. ve S.K.'yi yakalanarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 8 paket halinde 349, 68 gram esrar maddesi, 4 paket halinde 5,17 gram skunk maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Söz konusu şahıslarla bağlantısı olduğu tespit edilen S.D. de yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik polisi Kavak ilçesinde ikamet eden İ.Y.'yi de 2 paket halinde yaklaşık 1 kilo 500 Grammy esrar maddesi ile birlikte gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 4 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:22 Kaynak: İHA

Narkotik, Samsun, 3. Sayfa
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