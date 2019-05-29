Son Dakika Haberleri: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

57 dakika önce

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda daha önce ele geçen 6 bin 494 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu ile ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]
Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda daha önce ele geçen 6 bin 494 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu ile ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 16 Ocak tarihinde İlkadım Kadifekale Mahallesi'nde bir evde yaptıkları aramada 6 bin 494 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirmiş, olayla ilgili Y.A. da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi, Samsun ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda ekipler Tekirdağ'da F.A.'yı., Samsun'da da F.S., O.D. ve G.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 zanlı polisteki sorgularının ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:27 Kaynak: İHA
Narkotik, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Binali Yıldırım'dan göçmenlerle ilgili dikkat çeken mesaj: Güvenlik sorunu oluşturursa kulağından tutar atarız Jandarmanın sahte belge operasyonu saniye saniye kamerada Eniştesini öldüren katil ilk kez konuştu: Evde uyuşturucu kullanıp ablamı dövüyordu Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 12:24:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]