Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
57 dakika önce
Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda daha önce ele geçen 6 bin 494 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu ile ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:27 Kaynak: İHA
'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda daha önce ele geçen 6 bin 494 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu ile ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri 16 Ocak tarihinde İlkadım
Kadifekale Mahallesi'nde bir evde yaptıkları aramada 6 bin 494 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirmiş, olayla ilgili Y.A. da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi, Samsun ve Tekirdağ
illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda ekipler Tekirdağ'da F.A.'yı., Samsun'da da F.S., O.D. ve G.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 zanlı polisteki sorgularının ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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