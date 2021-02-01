- Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

- Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan 4 kişi narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan şahıslarla ilgili yaptıkları takip ve çalışmalarda 4 paket halinde toplam 53 gram metamfetamin maddesi, 30 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu içme aparatı, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan çok sayıda materyal ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 30 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili A.A., B.A.E., A.C.Ö. ve Y.P.D. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.