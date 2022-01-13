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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

13.01.2022 17:40
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu 186 gram bonzai ile 5 adet sentetik ecza ve bir miktar esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili H.S., M.A., İ.Ç. ve H.P. gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. M.A., İ.Ç. ve H.P. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.S.(53) ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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Samsun Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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