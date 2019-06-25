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Samsun'da uyuşturucu operasyonu 4 yabancı uyruklu gözaltında

1 saat önce

Samsun'da uyuşturucu operasyonu 4 yabancı uyruklu gözaltındaSamsun'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3'ü Irak, 1'i Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu 4 yabancı uyruklu gözaltında
Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3'ü Irak, 1'i Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak ve Suriye uyruklu 4 şüphelinin kentte uyuşturucu ticareti yapacağı yönünde istihbarat üzerine harekete geçti, operasyon düzenledi. Operasyonda; Gaziantep'ten Samsun'a uyuşturucu getirecekleri saptanan şüphelilerin yer aldığı otomobil, kentte giriş yapmadan önce yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, 6 paket halinde 34,13 gram metafetamin maddesi, 6 sentetik hap, hassas terazi ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler Irak uyruklu K.D.K., S.S.A.A.R., A.Z.A.A. ve Suriye uyruklu A.J. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Samsun'da uyuşturucu operasyonu 4 yabancı uyruklu gözaltında
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:04 Kaynak: DHA
Irak, Samsun, Güncel
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